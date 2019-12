Trono Over | Barbara De Santi Svela Chi è l’Uomo Giusto per Lei!

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Uomini e Donne,Desi racconta in un’intervista e fa i nomi degli uomini che l’hanno colpita di più durante la permanenza nella trasmissione. Ecco di chi si tratta… Dopo Gemma Galgani, una delle indiscusse protagonisti femminili deldi Uomini e Donne èDe. La donna ha lasciato la trasmissione per quattro anni, dato che era impegnata a vivere una storia d’amore fuori dalla trasmissione. Ora è tornata e fa sempre parlare di sé per le sue dichiarazioni ed anche per gli attacchi che spesso rivolge al parterre maschile e femminile. Uomini e Donne,: Franco sarebbe stato l’uomoperDe! La Deha avuto frequentazioni con diversi uomini all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi, ma non ha mai dato l’impressione di essersi veramente innamorata. Al ...

infoitcultura : Trono over, spoiler mercoledì 11/12: Galgani in lacrime, Armando fa una segnalazione su Ciano - ARTAX___ : @risafra76 Sono choccato da quando guardi il trono over ? - blogtivvu : Gemma Galgani e il Natale: i ricordi romantici e dolorosi della dama -