Tragedia in mare a largo di Napoli | muore marinaio

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Alba drammatica neldel golfo didove un uomo ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore. Nonostante l’intervento disperato della Guardia Costiera, che ha sfidato l’allerta meteo, conforza 4/5 e il vento a 17 nodi, per tentare di salvare la vita alucraino, non c’è stato nulla da fare. La vittima è stato stroncata da un infarto mentre lavorava a bordo della Jolly Express, motonave da carico battente bandiera portoghese, che si trovava aldi Capri a 10 miglia da Punta Carena, all’altezza di Anacapri. L’allarme è scattato alle 6.45 quando la motonave ha chiamato la Guardia Costiera chiedendo soccorsi immediati. La Capitaneria di Capri diretta dal Tenente di vascello Antonio Ricci ha raggiunto la Jolly Express trasportando un medico e due infermieri dell’ospedale Capilupi. ...

