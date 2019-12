Taylor Swift chiede la fine del “tossico privilegio maschile” nel potente discorso come

Leggi la notizia su news.mtv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) E ha dedicato il riconoscimento alle colleghe artisteladel “tossicomaschile” nelDonna del Decennio News Mtv Italia.

mtvitalia : #HappyBirthdayTaylor Festeggiamo Taylor Swift ripercorrendo i migliori momenti che ci ha regalato quest'anno ???? - intaysarms : 13 dicembre 1989: nasce taylor swift 13 dicembre 2019: taylor swift compie trent’anni , viene premiata come donna d… - milkpyo : oh comunque oggi è il tredici dicembre il giorno di Santa taylor swift quella vecchia fa trent'anni non ci credo -