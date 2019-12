Risultati Liga | 17ª giornata | il programma completo e la classifica aggiornata

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019)– In Spagna si torna in campo per una nuovadella. Turno che si apre, come al solito, il venerdì. Nell’anticipo si sfidano Alaves e Leganes. Impegno tosto per il Barcellona sul campo della Real Sociedad. L’Atletico Madrid riceve l’Osasuna. Domenica due big match: Siviglia-Villareal e Valencia Real Madrid. Ile la. VENERDI’ ore 21 Alaves-Leganes SABATO ore 13 Granada-Levante ore 16 Real Sociedad-Barcellona ore 18,30 Ath. Bilbao-Eibar ore 21 Atletico Madrid-Osasuna DOMENICA ore 12 Getafe-Valladolid ore 14 Celta Vigo-Maiorca ore 16 Espanyol-Betis ore 18,30 Siviglia-Villarreal ore 21 Valencia-Real MadridBARCELLONA 34 REAL MADRID 34 SIVIGLIA 31 REAL SOCIEDAD 27 GETAFE 27 ATHLETIC BILBAO 26 ATLETICO MADRID 26 VALENCIA 26 GRANADA 24 OSASUNA 23 BETIS 22 LEVANTE 20 VILLARREAL 19 VALLADOLID ...

