Red Dead Online | disponibile la professione distillatore

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Diventa un contrabbandiere di alcolici con Distillatori, l'ultimadella frontieraora in Red. Collabora con una famigerata distillatrice, avvia la tua produzione di moonshine e gestiscila dalla nuova Capanna.La distillazione porta ladel Commerciante a un nuovo livello, con un'attività da condurre fuori dall'accampamento. Non solo dovrai trovare gli ingredienti per creare i tuoi prodotti, ma da saggiodovrai imparare a sincronizzare le spedizioni con la domanda del mercato e a soddisfare i palati dei clienti dei cinque Stati. Il mondo della distillazione è adatto solo ai Commercianti più esperti e, per questo motivo, dovrai aver raggiunto almeno il rango 5 o aver completato una missione di vendita da Commerciante per poter avviare la tua attività. Una volta raggiunti i requisiti, Cripps ti metterà in contatto con Maggie Fike ...

