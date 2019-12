Ragazza torna in libertà | la mamma del bimbo investito | Doveva aiutarmi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Luca Sablone Ladel piccolo travolto ha ripercorso gli attimi di paura: "Non sapevo cosa dire, cosa fare, come chiedere aiuto e come spiegare quello che era successo" Arresto non convalidato: questa la decisione gip del tribunale di Brescia Christian Colombo nei confronti delladi 22 anni che martedì 10 dicembre ha travolto unsul passeggino senza prestare soccorso. Dopo essere stata fermata mentre era al lavoro, la giovane di Coccaglio - in provincia di Brescia - era agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip: ora è arrivata la revoca, collegata alla mancanza di flagranza di reato. La Procura ha comunque già depositato il ricorso in Cassazione. Il pm Ambrogio Cassiani contesta reati davvero pesanti: lesioni gravissime e omissione di soccorso aggravata dalla fuga. Il piccolo di 2 anni pare che ora stia meglio: non è ancora ...

