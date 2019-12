Pago | “Sarò un concorrente del Grande Fratello Vip 4 Serena Enardu? La amo ancora”

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è tra gli ospiti della puntata di 'Verissimo' in onda sabato 14 dicembre. Nel salotto di Silvia Toffanin, il cantante ha ufficializzato la sua partecipazione alVip 4. Inoltre, ha dichiarato di amare ancora. Infine, ha parlato della sua infanzia difficile per via dei problemi giudiziari del padre.

novasocialnews : Pago: 'Sarò un concorrente del Grande Fratello Vip 4' #novasocialnews #televisione #allnews24 #nonstopnews - SMSNEWSOFFICIAL : A VERISSIMO PAGO: “Sarò un concorrente del Grande Fratello Vip 4” - xiuheonn : @poeticnctau mi sento maleducata però cazzo tre ero a una, sei ad un’altra ,, non è che se mi pago metà telefono… -