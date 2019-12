Nicola ZIngaretti | Crediamo in questa maggioranza più che ad agosto | ma basta

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Continuiamo a credere nell’impianto politico della, non un contratto, ma un accordo politico tra forze diverse. Oggi é una visione spesso messa in discussione tra distinguo, ma è ancora più valida che in”. Parla in questi termini della coalizione di governo il segretario del PD, aprendo la direzione nazionale Dem.Poi il messaggio a M5s e Italia Viva: “Se di fronte all’impegno enorme diGualtieri le altre forze dellaavessero dimostrato lo stesso stile e lo stesso impegno, ci saremmo risparmiati le polemiche di queste settimane e avremmo avuto più tempo per il confronto in Parlamento. Questo non è più accettabile. Non sono io a minacciare crisi. Ma devo dire: smettetela di scaricare sulla. Le diversità le vogliamo rispettare ma da alleati”.

