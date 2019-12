Intervista ai Guappecarto’ | “La nostra dedica all’amore migrante”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il loro nome trae ispirazione dalla tradizione dialettale napoletana e si fa simbolo del perenne confronto tra finzione e realtà, tra essere e apparire. Ne hanno fatta di strada i, che da Perugia sono volanti oltralpe per far conoscere sé e la propria musica. Il loro folclore immaginario conquista il cuore delle persone e le loro storie, trasformate in melodie, vanno oltre qualsiasi logica di mero mainstream. Sono nati tra le strade, il più importante banco di prova. Poi le collaborazioni con cinema e teatri. Dottor Zingarone, ‘O Malamente, Mister Braga, Frank e ‘O Professore sono i. Dalle strade di Perugia sono partiti alla conquista della scena parigina, città di contaminazione e coesistenza di culture. Nell’ai, gli artisti ci hanno raccontato la loro storia e la crescita del gruppo, ma anche l’incontenibile passione per la musica e il ...

