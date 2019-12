Ida Platano di Uomini e Donne svela già l’abito da sposa per niente ‘classico’ | “Sarà

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dall’ espressione incredula di Idasembrava che non ci fosse speranza. E invece dopo l’ormai famosa proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri a, dopo averci pensato un po’ su la dama di Brescia ha deciso di riprovarci. Dopo alcuni tentennamenti, dovuti ai problemi che i due proprio non riescono a superare, Ida ha cambiato idea. Non vuole più stare da sola e ha fatto un passo verso Riccardo. Certo, le insicurezze e le paure restano, tanto che persino Maria De Filippi ha provato a spiegare al cavaliere che Ida lo ama molto ma teme che lui possa farla soffrire di nuovo. Ma la tensione è svanita del tutto quando Ida ha confessato a Riccardo: “Io non ci voglio rinunciare a te”. A quel punto sono scattati nell’ordine il bacio, il ballo, le lacrime e gli applausi. (Continua dopo la foto) Dopo la puntata chiarificatrice sul futuro della coppia più in vista del trono ...

