GRAFICO – Indiscrezione Sky: formazione primo Napoli di Gattuso contro il Parma: le scelte (Di venerdì 13 dicembre 2019) Le indiscrezioni di Sky, sulla probabile formazione Napoli contro il Parma Ultimissime calcio Napoli – Filtrano le prime indiscrezioni dall’inviato a Castel Volturno di Sky Sport Francesco Modugno sulla probabile formazione che schiererà Gattuso per la gara contro il Parma. Gattuso scenderà in campo col 4-3-3. 3/4 di linea difensiva abbastanza scontata con Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly titolari. A sinistra ballottaggio Hysaj-Mario Rui, con l’albanese in vantaggio. Centrocampo a tre con Allan regista e Fabian e Zielinski mezzali. In attacco grande rebus sul centravanti. Bisognerà capire le condizioni di Arek Milik rientrato in Champions dal primo minuto dopo tanto tempo, decisiva la rifinitura di oggi. Pronto Llorente, Gattuso predilige una punta fisica. Sui lati Callejon e Insigne, con Mertens fuori inizialmente e provato da esterno nelle ultime 48 ...

