Controlli a San Basilio | due i pusher finiti in manette

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – Ennesimo servizio preventivo antidroga dei Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro a San, una delle principali piazze di spaccio della Capitale. Due persone sono state arrestate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: si tratta di un romano di 23 anni, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, sorpreso dai militari della Stazione Roma Sanin via Corinaldo mentre stava tentando di piazzare delle dosi di cocaina. Dalle sue tasche, inoltre, sono spuntati 500 euro in contanti, ritenuti provento della sua pregressa attivita’ di spaccio nella zona. Ile’ stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Poco dopo, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno fatto scattare leai polsi di un romano di 31 anni, con precedenti, ...

