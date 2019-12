Cerveteri – Programma Multiservizi interventi sul verde

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019)sul– LaCaerite comunica che è online lazione settimanale del servizio di manutenzione delpubblico (http://bit.ly/2Eb10fe). Gliti nei giorni dal 16 al 20 Dicembre, riguarderanno in particolare, Cerenova, Valcanneto, Campo di Mare. Gliti riguardano la pulizia delnei parchi pubblici, taglio erba e raccolta della carta, diversidi potatura di arbusti e messa in sicurezza. Si ricorda, inoltre, che Martedì 17 dicembre alle ore 11 presso l’Istituto Superiore di“Mattei” (Via Paolo Borsellino, 3) il sindaco Alessio Pascucci sarà presente all’incontro organizzato dallaCaerite per presentare il censimento arboreo delpubblico. La pubblicazione dell’agenda settimanale del ...

