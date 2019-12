Casa del Jazz e Auditorium | lista eventi e appuntamenti

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – Prosegue a Roma il Natale incon un cartellone ricco di. Molte le proposte italiane in programma questa settimana al Parco della Musica: il 17 dicembre saranno in scena Giovanni e Jasmine Tommaso, padre e figlia, straordinario musicista il primo, bravissima cantante la seconda. Il 18 dicembre sara’ la volta di Age&Scarpelli Suite, uno spettacolo che mescola musica e cinema per rendere omaggio a Furio Scarpelli e Agenore Incrocci, due indiscussi protagonisti della cinematografia italiana. E ancora musica e cinema il giorno seguente con la serata dedicata ad Armando Trovajoli, il compositore romano la cui fama e’ legata soprattutto alla commedia musicale e alla musica da film. Il 20 dicembre sara’ invece la volta di Tonino Battista che accompagnato dal Pmce Parco della Musica Ensemble proporra’ al pubblico una prima ...

MarcoBellinazzo : I ricavi extracalcistici del Gruppo Filmauro sono pari a poco più di 30 milioni. Il Gruppo Suning proprietario dell… - agorarai : #Safilo chiude il suo stabilimento di Martignacco in Friuli, mandando a casa 250 persone. Annunciati 700 esuberi. '… - mirellaliuzzi : Oggi è un giorno importante per #Matera. Con la firma della convenzione per la nascita della Casa delle Tecnologie… -