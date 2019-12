Affidata a un’azienda sannita l’area camper di via Mustilli

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Servizio Cultura di Palazzo Mosti ha deliberato l’affidamento dell’area destinata alla sosta dei, situata in via, all’Associazione Sanniodi Benevento che se ne occuperà per i prossimi cinque anni. Lo scorso 29 ottobre, con una determina dirigenziale, gli uffici del Comune avevano avviato una procedura finalizzata alla concessione dell’area situata nei pressi del campo sportivo Mellusi, che dal 2011 è destinata esclusivamente alla sosta e al parcheggio die roulotte muniti di impianto igienico. Alla gara, oltre all’associazione, aveva inizialmente aderito anche la ditta Levante s.r.l. con sede a Maglie, in provincia di Lecce, esclusa però in un secondo momento per mancanza del requisito relativo ai 5 anni di attività coerenti con l’oggetto dell’Avviso pubblico. Sannio ...

