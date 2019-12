Uomini e Donne | una talpa svela inediti retroscena | “Me li porterò nella tomba”

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nel corso di un’intervista con Che Donna, unamolto affezionata aha deciso dire deisul programma pomeridiano più visto di sempre. Come tutti sapranno, infatti, la trasmissione di Maria De Filippi non va in onda in diretta, bensì è registrata. Tra il pubblico, però, ci sono diverse … L'articolo, una: “Me litomba” proviene da KontroKultura.

lauraboldrini : Ce l’abbiamo fatta, finalmente le atlete diventano professioniste! Un altro passo è compiuto. Adesso avanti con l… - matteosalvinimi : Lealtà e coerenza nel difendere l’Italia e gli Italiani pagano, le porte della Lega che cresce sono aperte alle Don… - fedesene : 10 donne 5 uomini Ecco a voi il nuovo governo finlandese -