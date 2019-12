Tutto quello che c’è da sapere sul finanziamento pubblico e privato ai partiti

Leggi la notizia su open.online

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Oggi, 12 dicembre, prende il via al Senato il dibattito sulai, fortemente voluto da Italia Viva dopo le polemiche scoppiate a seguito dell’inchiesta sulla Fondazione Open. Si attende sopratl’intervento di Matteo Renzi, che si è iscritto a parlare e chi da giorni battaglia sui social network con l’hashtag #colposucolpo. Nei giorni scorsi, sulla materia, prevista nel dl fisco, è saltata la norma che rinviava l’applicazione del provvedimento che equipara le regole di trasparenza trae fondazioni. Per orientarsi nel dibattito è forse necessario chiarire cosa stabiliscono le norme vigenti a proposito di finanziamenti pubblici e privati alla politica, come è cambiata la legislazione, quali sono le posizioni deisu eventuali modifiche alla normativa, come si collega questo tema alla regolamentazione del lobbyng e come ...

borghi_claudio : @GianluSag Non l'ha capito? Fino a giugno scorso ero con il M5S a dire e a scrivere a conte di non approvare il MES… - juventusfc : @Miralem_Pjanic @bayer04fussball ?? Interviene anche Maurizio #Sarri: «I ragazzi sono professionali, e danno piena c… - AnnaAscani : #GretaThunberg è la persona dell'anno di Time. Un bel riconoscimento per la capacità di questa giovane #donna di co… -