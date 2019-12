Leggi la notizia su lastampa

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sospesi tre dipendenti Azienda sanitaria. L’operazione della Gdf é stata denominata "Ghost work"

Agenzia_Italia : Timbrava il #cartellino e andava via, arrestato il sindaco di Scalea - LaStampa : Timbrava e andava via, arrestato il sindaco di Scalea per assenteismo - infoitinterno : Timbrava e andava via, arrestato il sindaco di Scalea -