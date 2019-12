Stati Generali | Serena Dandini torna con la quarta puntata stasera su Rai3 | gli ospiti

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019)sualle 21:20 con ladi, il nuovo show satirico in sei puntate, conFerzan Ozpetek e Giorgia., il nuovo show disualle 21:20 con ladelle sei puntate, una serata speciale che chiude l'anno in bellezza, per riprendere poi a gennaio con altre due puntate. Lavedrà diversiavvicendarsi sul divano di. Jasmine Trinca ed Edoardo Leo si materializzaranno nell'app Techetechetè del RaiPhone, nella rivisitazione di uno storico sketch di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini della bella televisione in bianco e nero. I due attori saranno poi intervidainsieme al regista del loro ultimo film La Dea Fortuna, Ferzan Ozpetek. ...

Europarl_IT : Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli apre gli Stati Generali 'Spazio, Sicurezza, Difesa' parlando de… - ChilErminia : RT @RaiTre: Questa sera a Stati Generali ci sarà anche #Giorgia. #StatiGenerali: il programma dove tutti quelli che ci saranno sono merav… - tossina_libera : RT @ICusmai: @blanda_lia @agodandaniela @Noviolenzadonne @girlsuisse @DavidSassoli @CommissionerHR @conniereguli @DailyShow_Rus @AlleyOop24… -