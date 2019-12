Sofia Tornambene vince X Factor 2019

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 13 dicembre 2019)- XUna under donna torna are X. La tredicesima edizione consacra la 17enne, otto anni dopo il trionfo di Francesca Michielin, fino a questa sera unica giovane a salire sul gradino più alto del podio nella storia italiana del programma condotto da Alessandro Cattelan., mai finita a rischio eliminazione per tutto il live show, ha superato allo scontro decisivo i Booda, che a sorpresa hanno relegato La Sierra, dati per favoriti alla vigilia insieme alla cantante, al terzo posto. Ad inizio serata, invece, il medley con il superospite Robbie Williams ha decretato Davide Rossi quarto classificato. Con la vittoria di, che le vale un contratto discografico con Sony Music Italia del valore di 100.000 euro, esulta Sfera Ebbasta, giudice della categoria under donna, e probabilmente anche Antonella Clerici, che vede ...

Diletta64182643 : RT @ManuelHolmes_: + Sofia Tornambene vince #XF13 + ???????????? - roeswvood : Sofia Tornambene vince #XF13 : Voce brutta, Timbro fastidioso, zero carisma, prodotto commerciale molto mal riuscit… - ZeusMega : E niente dopo la vittoria di Alberto Urso ad Amici arriva anche quella di Sofia Tornambene ad #xfactor13 doppietta… -