Ruba neonata dall’ospedale | “Non volevo dire a mio marito dell’aborto”

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Un aborto naturale ha spezzato la vita del piccolo che portava in grembo. La donna, una giovane di 27 anni, pare non abbia avuto il coraggio di rivelare la triste perdita al, entusiasta per l’arrivo di un piccolo in famiglia. Così ha deciso dire unadall’ospedale.dall’ospedale: la vicenda Sriwaluck Akethamsatien, 27 anni, non ha retto al dolore della perdita del figlio che presto avrebbe dovuto dare alla luce. Così, forse in preda alla confusione e al dolore, hato unadall’ospedale. È successo a Phang Nga, nel sud della Thailandia. Stando alla spiegazione fornita dalla giovane donna, ilera felicissimo di diventare padre: per questo motivo ha preferito omettere la verità, non confidandogli di aver perso il bambino.ta la piccola dall’ospedale, l’ha portata a casa e ha finto si trattasse della ...

