Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi Uomini e Donne | la coppia ospite da Maria

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di giovedì 12 dicembre 2019)ospiti del trono classico, ecco le ultime news sullanata a

CittaMetro_FI : RT @FlorenceTV_: Palazzo Medici Riccardi ha ospitato l'incontro “Un patto per San Lorenzo e per Sant'Orsola”, l'ultimo dibattito pubblico d… - FlorenceTV_ : Palazzo Medici Riccardi ha ospitato l'incontro “Un patto per San Lorenzo e per Sant'Orsola”, l'ultimo dibattito pub… - notizieit : Lorenzo Riccardi opinionista del Trono Classico: anticipazioni -