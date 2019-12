La moda sta entrando nel mondo dei videogame

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L'ultima edizione del campionato mondiale di League of Legends ha testimoniato il legame sempre più forte che c'è tra. Un mese fa, a Parigi, più di 20 mila persone hanno riempito l’AccorHotels Arena per vedere i cinesi di Fun Plus Phoenix battere 3-0 gli spagnoli di G2, che provavano a riportare in Europa il trofeo dopo un dominio asiatico lungo 8 anni. Ma soprattutto hanno ammirato da vicino il baule griffato Louis Vuitton che conteneva la Summoner's Cup da 32 chili consegnata ai vincitori. Una sponsorizzazione a tutto tondo che si è declinata anche nella realizzazione di skin esclusive per i giocatori e nella presentazione di una linea di capi interamente dedicata a League of Legends. Senza dimenticare che se Riot Games, la società impegnata nello sviluppo del videogioco, ha deciso di riportare in Europa il mondiale di ...

