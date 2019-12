Forza Horizon 4 riceve oggi la modalità battle royale The Eliminator

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Microsoft ha annunciato che4 sta ottenendo una. Si chiama Thee arriveràsu Xbox One e PC.The, che sarà disponibile in4 attraverso un aggiornamento gratuito, mette 72 giocatori uno contro l'altro nella Gran Bretagna dell'open world di4, gareggiando testa a testa in un frenetico tentativo di assicurarsi upgrade e auto più veloci.Nel corso delle gare, i confini dell'arena si restringeranno e, una volta raggiunta la loro posizione finale, tutti i concorrenti rimanenti dovranno sfrecciare verso il traguardo e incoronare l'e.Leggi altro...

Eurogamer_it : The Eliminator è la battle royale di #ForzaHorizon4 ed è in arrivo gratuitamente oggi. - Multiplayerit : Forza Horizon 4, modalità battle royale The Eliminator in arrivo -