CorSport | il saluto di Ancelotti a Castel Volturno tra le lacrime Piangono i fedelissimi

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ieri mattina il tecnico si è recato al centro sportivo per raccogliere le sue cose. Si è commosso anche lui nell’incontrare i dipendenti e i calciatori Negli spogliatoi, martedì sera,ha lasciato la squadra ringraziando della prestazione contro il Genk. Il Corriere dello Sport racconta che il mister, al termine della partita del Napoli, ha detto ai suoi: “Facciamoci un applauso, ce lo meritiamo”. È stato il ringraziamento per il poker al Genk e la qualificazione agli ottavi. Un omaggio alla squadra che, scrive il quotidiano sportivo, conferma lo spessore umano del tecnico. Ieri mattina l’ex tecnico del Napoli si è recato aprima dell’arrivo di Gattuso per ha salutare la squadra “giusto il tempo di svuotare l’armadietto e l’ufficio, riempire il classico cartone e poi abbracciare gli amici. Dipendenti, staff, impiegati: tutti provati, ma sul serio, e in ...

