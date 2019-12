Cassian Andor: a giugno inizieranno le riprese della serie Disney+? (Di venerdì 13 dicembre 2019) Cassian Andor, la serie di Disney+ con star Diego Luna, potrebbe entrare nella fase delle riprese nel mese di giugno. Cassian Andor sarà il protagonista di una nuova serie Disney+ e di cui sarebbe stato svelato il periodo in cui inizieranno le ripres, previste in Europa. Nella serie l'attore Diego Luna riprenderà il ruolo avuto nel film spinoff Rogue One: A Star Wars Story, ideata come prequel di quanto raccontato sul grande schermo. Le riprese di Cassian Andor dovrebbero iniziare nel mese di giugno 2020 e Tony Gilroy avrebbe riscritto il copione del pilot e sarà impegnato alla regia di alcune puntate. Lo showrunner della serie sarà invece Stephen Schaffer, già nel team di The Americans. Sul piccolo schermo si ...

Leggi la notizia su movieplayer

Dalla Rete Google News News - Star Wars Addicted

News Star Wars Addicted