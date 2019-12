Campidoglio illuminato di verde per Giornata Persone Scomparse (Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – Palazzo Senatorio illuminato di verde. Cosi’ Roma Capitale ha aderito all’istituzione della Giornata delle Persone Scomparse, illuminando la facciata principale del Campidoglio con un fascio di luce color speranza, quella di ritrovare le Persone di cui si sono perse le tracce, a migliaia anche in Italia. All’iniziativa erano presenti la sindaca di Roma, Virginia Raggi e il commissario straordinario per le Persone Scomparse del Governo, Giuliana Perrotta. La Giornata e’ stata adottata in occasione della riunione della Consulta delle associazioni dei familiari degli scomparsi con il commissario Perrotta, lo scorso 15 novembre, progetto che ha riscosso apprezzamento da parte delle associazione poiche’ riattiva le ricerche con la partecipazione di tutte le componenti sociali. Decine sono le province italiane che hanno aderito all’iniziativa ...

