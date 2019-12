Aurigemma: vanno risolte criticità scalo Fiumicino (Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – “Sulla grave situazione in cui sono costretti a lavorare i tassisti e i noleggiatori a Fiumicino, intervengano subito le istituzioni, ascoltando il monito dei sindacati e facendo il possibile per risolvere le criticita’. Sollecitiamo l’intervento della Regione che, nell’ambito delle sue competenze, deve attivarsi immediatamente, insieme a tutti gli altri enti coinvolti, al fine di trovare una soluzione positiva e definitiva. L’obiettivo da perseguire deve essere quello, come abbiamo gia’ affermato, di adottare misure precise per garantire i massimi livelli di legalita’, decoro e sicurezza, a tutela dell’utenza e degli operatori”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio Antonello Aurigemma. L'articolo Aurigemma: vanno risolte criticità scalo Fiumicino proviene da RomaDailyNews.

