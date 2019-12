Arrowverse, 5 camei nel più grande crossover di sempre (Di giovedì 12 dicembre 2019) ATTENZIONE: possibili spoiler sui prossimi episodi delle serie dell’Arrowverse Partiamo dai fondamentali. Con il termine Arrowverse si definisce l’universo televisivo condiviso delle serie tv basate sui personaggi Dc Comics, che vanno in onda principalmente sul canale americano The Cw (da noi in Italia, invece, sono un po’ sparpagliate fra i canali Mediaset e in streaming su Netflix). A partire dal 2012, con il debutto di Arrow, incentrato su Freccia verde, e soprattutto grazie all’abilità dello sceneggiatore e produttore Greg Berlanti, si è arrivati a un vero e proprio franchise (distinto da quello cinematografico del Dc Expanded Universe e, a dire il vero meglio, riuscito), che comprende diversi titoli, fra cui The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman, Black Lighting e, più di recente, Batwoman e Stargirl. Con il tempo, questo universo ha cementato la sua coerenza anche con ...

