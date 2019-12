Alba Parietti fa una confessione shock | “Sono stata tradita”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di giovedì 12 dicembre 2019)tradita: “Si può perdonare la debolezza di una persona”un fiume in piena sulle pagine del settimanale Oggi. L’attrice, conduttrice e scrittrice ha parlato della sua vita, del lavoro, degli amori e dei momenti difficili superati grazie agli uomini della sua vita, il più importante in assoluto il figlio Francesco. “Una presenza granitica”, cosìha definito il figlio, frutto dell’amore con Franco Oppini. La conduttrice ha annoverato anche una sua amica tra gli affetti più cari, ammettendo però di esseretradita da lei in passato. “Posso perdonare tutto. Per esempio un’amica che aveva perso la testa per un uomo con cui stavo … Il tradimento c’è stato, ma mi sarebbe mancata troppo l’amica. Si può perdonare la debolezza di una persona. Perdonare è una grande ...

