X Factor 13 | ospiti | finalisti e assegnazioni

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sognano tutti la vittoria ma sono pure più che convinti che la vera sfida e i traguardi si misureranno dopo i quattrodi X2019. Domani su Sky Uno ci sarà l’ultima puntata in una serata dove sono attesi comeRobbie Williams, che duetterà anche con i concorrenti, Ultimo e Lous and The Yakuza. I 4 sfidanti (I Booda, La Sierra, Davide Rossi e Sofia Tornambene) hanno incontrato i giornalisti al Forum di Assago, da dove andrà in onda la sfida in diretta. Tutti emozionati ma già soddisfatti. E per tutti la stessa riflessione. «La vera vittoria è stata la semifinale, quella di giovedì sarà solo una festa», ha detto il ventunenne David Rossi. «Vincere o no non è il vero traguardo, anche se importantissimo – hanno aggiunto i romani Giacomo e Massimo, i due 26/enni dei Sierra – l’obiettivo è trovare un nostro posto nel mercato in futuro». «Nessuna ...

