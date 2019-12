Venom 2 | Tom Hardy svela una location importante per la storia di Carnage!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019)2 è attualmente nella fase delle riprese e Tomhato delle scene ambientate in unaper Carnage.2 arriverà nelle sale a ottobre 2020 e Tom, impegnato nelle riprese, ha condiviso delle foto realizzate in unaper ladi Carnage. L'attore aveva infatti pubblicato una foto, poi rimossa dal suo profilo, in cui si mostrava l'insegna dell'istituto St. Estes Orphans e in cui era scritto Casa per i bambini non voluti. Lache verrà mostrata in2 tra le pagine dei fumetti della Marvel è l'orfanotrofio dove è cresciuto Cletus Kasady, diventato poi un serial killer dotato di superpoteri, e dove si è svolta la prima battaglia tra Eddie Brock ...

F4bioPompei : @King1Brutal Venom, nonostante avesse diversi problemi, alla fine mi era piaciuto di più di Hellboy grazie a Tom Ha… -