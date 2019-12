Vangelo | ecco come doveva essere il presepe | senza bue ed asinello

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Per le famiglie cristiane o comunque tradizionaliste ilè un must-have del Natale. La casa non si può dire veramente addobbata se manca il piccolo gruppo di statuine raccolte per la nascita del Salvatore. Ci sono tantissimi tipi di presepi, dai più eccentrici ai più classici ma in tutti ci sono 5 personaggi che non possono mancare: Maria, Giuseppe, Gesù, il bue e l’. Ma siamo sicuri che ilsia sempre stato così? Scopriamolo in questo articolo. Il bue e l’questi sconosciuti San Francesco, l’inventore del, quando sceglie le figure da mettere all’interno della sua Natalità sceglie di mettere anche un bue ed un. Tutti i più grandi pittori della nostra tradizione artistica hanno dipinto la nascita di Gesù con tanto di bue e/o. Ma la verità è che nelnessuno li nomina. Gesù nasce in ...

