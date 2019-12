Un nuovo gioco della serie Commandos è in sviluppo per PS5 e Xbox Scarlett

Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Lo scorso anno, Kalypso Media ha acquisito i diritti sue Praetorians. A quel tempo, il publisher ha lasciato intendere che i franchise RTS avrebbero ottenuto rimasterizzazioni e sequel. Quest'anno,2 HD Remaster e Praetorians HD Remaster sono stati entrambi svelati ufficialmente. La versione aggiornata di2 di Yipee Entertainment sarà pubblicata per PC, PS4 eOne il 24 gennaio. Se ciò non fosse abbastanza per i fan di, Kalypso Media ha rivelato che uncapitolo principale è attualmente inper PC e console next-gen. Ilè ancora senza nome e i dettagli sono scarsi, ma sappiamo che Kalypso Media ha aperto un nuovissimo studio interno per lavorarci. Il nascente team dinon ha ancora un nome, anche se il sito Web del publisher attualmente lo chiama Kalypso Studio Frankfurt. Anche se un sacco di personale è ancora in ...

GamingToday4 : Commandos sta tornando con un nuovo gioco per PS5, Xbox Scarlett e PC - uomopanda : RT @CasaLettori: Domani vi aspetto con un nuovo gioco #Citando a #CasaLettori Villino Florio all’Olivuzza Palermo Se non è di disturbo… - micheleguarino8 : RT @CasaLettori: Domani vi aspetto con un nuovo gioco #Citando a #CasaLettori Villino Florio all’Olivuzza Palermo Se non è di disturbo… -