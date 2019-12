TG5 | gaffe di Giorgia Rossi | «Record di ca**o» – Video

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)e Bobo Vieri Scivolone di. Durante l’edizione serale del Tg5 di ieri sera, Cesara Buonamici si è collegata con la giornalista e con Bobo Vieri per le ultimissime da San Siro prima della partita, tra Inter e Barcellona, che di lì a poco sarebbe andata in onda su Canale5.descrive l’adrenalinica atmosfera respirata allo stadio per la decisiva partita di Champions, ed è proprio commentando la grande affluenza registrata, che il volto sportivo di Mediaset commette una sonora: “E’ la cornice davvero perfetta – con più di 70.000 spettatori,diquesta sera – con una coppia d’attacco (…) che deve spaventare un po’ tutti, anche il Barcellona”. La giornalista voleva evidentemente parlare d’incasso, come tra l’altro aveva già preannunciato la Buonamici, parlando di ...

Saverio_94 : Gaffe di Giorgia Rossi al #TG5 - GiusCandela : RT @Saverio_94: Gaffe di Giorgia Rossi nell'edizione serale del TG5 di ieri sera. 'Record di ca**o' - Vincy1993 : RT @Saverio_94: Gaffe di Giorgia Rossi nell'edizione serale del TG5 di ieri sera. 'Record di ca**o' -