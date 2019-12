Strage di Piazza Fontana | un albero per Pinelli | 18ma vittima

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) A Milano, nel quartiere di S.Siro, da oggi c’è una quercia rossa piantata dal Comune in ricordo di Giuseppe, il ferroviere anarchico coinvolto ingiustamente nelle indagini sulladie che morì cadendo da una finestra della Questura di Milano alcuni giorni dopo la bomba. Oltre all’è stata scoperta anche una targa con la scritta: “dedicato a Giuseppe. Ferroviere, anarchico e partigiano. 18esimainnocente in seguito alladi. A 50 anni dalla tragica morte, in ricordo nel quartiere in cui abitò”.L’si trova inle Segesta a pochi passi da dove la famigliaviveva in una casa popolare, come ha ricordato la figlia Silvia, presente alla cerimonia con la sorella Claudia. Mentre la moglie di, Licia, che ha 91 anni, non se ...

