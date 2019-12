Sorteggi Champions League 2020 | ottavi di finale | data e orario

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)diLunedì 16 dicembre 2019 alle ore 12 si terranno a Nyon (Svizzera) iper definire il turno deglididella. Un torneo che vede competere le più forti squadre europee che ogni anno provano a conquistare la vetta più alta della Europa del calcio., le date del torneo Prima di vedere come funziona ilo guardiamo le date. Glidiavranno inizio a febbraio. Per la la precisione la seconda fase della competizione, dopo la fase a gironi che si conclude con le gare in programma mercoledì 11 dicembre 2019, inizierà martedì 18 febbraio. Per proseguire mercoledì 19 febbraio. E ancora martedì 25 e mercoledì 26 febbraio. Mentre il ritorno si giocherà martedì 10 marzo, mercoledì 11 marzo. E poi martedì 17 marzo e ...

