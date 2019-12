Roma Via Casilina | mezzo Ama travolge e uccide ottantenne

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tragedia della strada alla periferia est di. Un pensionato di 84 anni è morto mercoledì mattina investito su via

zerocalcare : Mercoledi a Roma alle 18:00 al Brancaleone (via levanna) c'è l'ultima presentazione romana del libro nuovo, nonché… - sole24ore : Tra pochi minuti al via nell'Auditorium della Tecnica a #Roma l'ultima tappa degli #InnovationDays. Una mattinata a… - Mov5Stelle : Il MoVimento 5 Stelle è nato per cambiare l’Italia e l’Europa, spazzare via corruzione e partitocrazia e affermare… -