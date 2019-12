Patrizia De Blanck | chi è | carriera | curiosità e vita privata

Leggi la notizia su viagginews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Chi è la contessaDe, i matrimoni alle spalle, gli amori complessi e la televisione. Classe 1944, ladiDeè particolarmente avventurosa. Figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario, e di un diplomatico cubano, a … L'articoloDe, chi è:è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

francescosboni : '' Un-bellissimo-ritratto-di-Patrizia-de-Blanck-alla-fine-degli-anni-Sessanta '' come riporta Mese per Mese, dall'i… - francescosboni : La mia amica Patrizia de Blanck in seconda foto ! - nico_lai93 : @MasterAb88 Io non vedo l'ora che sia già il 7 gennaio, mancano solo 2 nomi per la bomba finale: patrizia de blanck e Antonella Elia -