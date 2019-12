Leicester ci risiamo | le Foxes tentano il bis | il parallelismo con la squadra di Ranieri

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Quando al termine della stagione 2015-2016 ilvinse la Premier League si gridò al miracolo sportivo. Ma l’avvio di campionato delledi quest’anno sembra ricalcare quello di quattro anni fa. Ladi Brendan Rodgers ha conquistato 38 punti in 16 giornate. L’ex allenatore del Celtic ha vinto tutto in Scozia, meno bene era andata con il Liverpool. L’allenatore nordirlandese, attraverso un gioco piacevolissimo, ha riportato entusiasmo negli animi dei tifosi del, colpiti nell’ottobre del 2018 dalla morte del proprietario Vichai Srivaddhanaprabha, precipitato in elicottero. Rodgers ha abbandonato Glasgow nel febbraio del 2019, nel bel mezzo della stagione, tant’è che i tifosi del Celtic non l’hanno presa benissimo. Eppure da quando è arrivato sulla panchina delil manager ha conquistato meno punti solo di ...

