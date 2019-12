L’anticipo del TFR | quanto e quando è possibile chiederlo

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Arriva la fine dell’anno e si fa il punto della situazione. Di solito gennaio e settembre sono i mesi in cui si ricomincia: finiscono le feste, si parte con un nuovo inizio. Sono i momenti in cui si fa il bilancio e, andando più sul concreto, capire a che punto si è con la liquidazione potrebbe essere un buon punto di partenza per pensare a progetti futuri. Per ottenere il cosiddetto «trattamento di fine rapporto» non è necessario che vi licenziate: in base all’articolo 2120 del codice civile, il lavoratore può chiedere anche un anticipo del TFR mentre ancora sta lavorando. La richiesta deve essere presentata per iscritto e di solito viene concessaoccorre affrontare specifiche spese di notevole entità. L’acquisto di una casa per esempio o spese sanitarie particolari. La somma che si può ottenere dipende innanzitutto dall’anzianità di servizio e dalla ...

