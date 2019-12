Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Estremamente importante per gli utenti in possesso di un iPhone o di un iPad compatibile portare a termine il download dell'aggiornamento iOS 13.3, anche se nel secondo caso sarebbe più opportuno parlare di iPadOS 13.3. Dopo avervi fornito qualche anticipazione sui tempi di rilascio del pacchetto software durante la giornata di ieri, infatti, tocca analizzare più da vicino quelli che sono stati gli interventi diretti da parte della mela morsicata per i propri utenti. Il nuovo parental control di iOS 13.3 Andando con ordine, ad esempio, emerge che attraverso l'aggiornamento iOS 13.3 è possibile andare incontro ad un nuovo parental control. In questo senso si spiega l'entrata in gioco di nuovi controlli per gestire al meglio l'esperienza di utilizzo dei bambini propensi ad utilizzare iPhone o iPad. Come? Offrendo un numero più elevato di limitazioni potenziali che i genitori ...

GioPao9 : Interminabile lista di problemi risolti con #iOS 13.3: un toccasana l’aggiornamento - OptiMagazine : Interminabile lista di problemi risolti con iOS 13.3: un toccasana l’aggiornamento - BiancoliRosella : RT @Anna586230: Vergognati Padellà tu e tutto il #FattoQuotidiano se il tempo, la storia, dovessero dar ragione a Renzi, i primi a dover la… -