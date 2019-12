Già servita la data di uscita per Samsung Galaxy S11 e nuovo Fold | poche settimane al

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Colpo di scena e pure prima del previsto: ladidelS11 e delè già statada un leaker di indubbia autorevolezza come IceUniverse. Il noto esperto, nella notte, ha lanciato il suo tweet più importante degli ultimi tempi, rivelando a follower e al mondo intero che per la presentazione della nuova serie successiva a quella delS10 e alpieghevole mancano all'incirca 10. Il giorno esatto in cui vedranno la luce i nuovi dispositivi dovrebbe essere il 18 febbraio. L'evento di presentazione si terrà in San Francisco. Nel 2019, il produttore ha scelto la stessa location per iS10 e pure lo stesso periodo con keynote pianificato per il 20 febbraio. Ilappuntamento con le specifiche coordinate già descritte, per questo motivo, appare ancora più plausibile. In occasione del lancio del...

