Champions League mercoledì 11 dicembre | le partite in tv e in streaming di Juventus e

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)11in tv e inleShakhtar Donetsk – Atalanta e Bayer Leverkusen –Dopo la vittoria del Napoli che non è bastata a salvare la panchina di Ancelotti e l’uscita di scena con sconfitta in casa per mano del Barcellona dell’Inter (che scende in Europa), oggi11lavede in campo unazeppa di riserve con il primo posto del girone già in tasca e l’Atalanta che va a Donetsk in cerca di una vittoria. Vince però potrebbe anche non bastare per la qualificazione, infatti deve sperare che una sua vittoria non sia accompagnata da una della Dinamo Zagabria in casa contro il Manchester Ciy. Con un pareggio o una sconfitta sarebbe fuori anche dall’Europa11leore 18.55 Diretta Gol Sky Sport Collection (satellite e ...

