“Basta | basta!” Gemma Galgani urla e lacrime in studio | tutta colpa di Armando e Juan

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) C’è da dirlo, ogni settimanase ne inventa una per finire sui rotocalchi e su ogni sito di gossip. Oppure, se non lo fa apposta è bravissima. La puntata che andrà in onda oggi pomeriggio del Trono Over sarà scoppiettante. Eh sì, il nuovo capitolo degli over di Uomini e Donne vedràindi fronte a un’inaspettata segnalazione suLuis. Prima, però, si prosegue con la sfilata, iniziata nel corso della puntata in onda ieri. Scendendo nel dettaglio, Anna Tedesco riceve un bel 3 da Samuel. Tra i due avviene una nuova discussione, seguita da uno scontro traIncarnato e Veronica. Quest’ultima, al contrario, riceve dal napoletano un 10. Ma non manca un nuovo battibecco tra i due. Gianni Sperti si intromette nella discussione, convinto che la loro storia non sia vera. Ed ecco che si accende un accesissimo scontro traLuis. I due cavalieri si ...

