Alberi fiabeschi e paesaggi innevati, negli scatti di Mikko Lagerstedt (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Cieli stellati, neve vergine e angoli isolati servono da fondali a tronchi attorcigliati e rami distesi: catturati in un territorio vasto e uniforme, dalla Lapponia alla Finlandia meridionale, gli Alberi immortalati negli scatti del fotografo Mikko Lagerstedt raccontano una natura selvaggia e maestosa, in paesaggi affascinanti – per quanto parecchio ostili alla vita. Le sue fotografie, scattate tra il 2018 e il 2019, sono spesso caratterizzate da poca luce solare, elemento che dona un grande senso di calma e serenità ai paesaggi. Se volete approfondire la conoscenza della produzione artistica di Mikko potete visitare il suo sito internet. Copritevi bene. Alberi fiabeschi e paesaggi innevati, negli scatti di Mikko Lagerstedt Wired.

Leggi la notizia su wired

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Alberi fiabeschi