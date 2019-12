Abarth - Siglato un accordo con l'autodromo di Dubai (Di mercoledì 11 dicembre 2019) L'Abarth ha Siglato un accordo con il Dubai Autodrome: le sportive dello Scorpione saranno le auto ufficiali della struttura per il 2020. la prima volta che la Casa italiana diventa partner ufficiale di un circuito e il risultato si deve all'importatore per gli Emirati, National Auto, attivo dal 2018.Pronti a gennaio con la 24 ore. Per il momento non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito alla collaborazione e agli eventi previsti, ma sicuramente le Abarth saranno protagoniste di una serie di manifestazioni di alto livello: il circuito è infatti abilitato dalla FIA e offre sei diverse configurazioni. La struttura include anche una scuola di guida e due piste di kart, una indoor e una all'aperto. Inaugurato nel 2004, il complesso ospiterà nel 2020 la quindicesima edizione della 24 Ore di Dubai, oltre alle gare del Porsche Sprint Challenge Middle East e altri eventi a ...

