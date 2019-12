Wanda Nara | compleanno a Parigi | look total black

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) In occasione del suo 33°che cade il 10 dicembre 2019,ha deciso di fare le cose in grande. La showgirl argentina ha infatti organizzato un mega party nella sua nuova casa di, dove da poco si è trasferita con l’intera famiglia. Arrivata nella capitale francese con un jet privato insieme ai suoi amici più intimi, tutti si sono dapprima recanti dal parrucchiere per poi arrivare alla festa vera e propria, organizzata nella splendida dimora che la donna occupa con il marito Mauro Icardi e i loro figli. Per l’occasione, la procuratrice sportiva ha dunque scelto un, ripreso poi nel tema del party stesso.ha quindi indossato un abito nero pieno di brillantini, con scollo aperto dietro la schiena. Felicissima per i festeggiamenti, è stata al centro dell’attenzione di invitati e familiari, che le hanno manifestato tutto ...

