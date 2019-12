Tiro con l’arco | World Series Roma 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il circuito delle Indoor-2020 dicon l’arco fa tappa a(per il secondo anno consecutivo) da venerdì 13 a domenica 15 dicembre per il terzo round della stagione dopo gli appuntamenti andati in scena a Macau e Strassen. Più di 600 arcieri provenienti da 41 Paesi si daranno battaglia alla Fiera dinella seconda edizione delArchery Trophy, manifestazione a cui prenderanno parte alcuni fra i migliori interpreti al mondo della disciplina oltre alla Nazionale Olimpica e Paralimpica italiana. Saranno presenti infatti tra gli altri i vari Mauro Nespoli, Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Vanessa Landi, Tatiana Andreoli e Lucilla Boari, i quali hanno sospeso per il momento la preparazione sulle lunghe distanze (70 metri) per mettersi alla prova dai 18 metri davanti al pubblico di casa. Ildella competizione si aprirà venerdì 13 dicembre con i ...

