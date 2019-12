Sparatoria in un ospedale in Repubblica Ceca | 6 morti

Repubblica Ceca - Sparatoria in un ospedale a Ostrava : «Almeno 6 morti e diversi feriti - killer in fuga» : Erano circa le 7 di questa mattina, martedì 10 dicembre 2019, quando in un ospedale di Ostrava, in Repubblica Ceca, un uomo ha aperto il fuoco in una sparatoria in cui sono rimaste uccise almeno sei persone. L’attacco è avvenuto in uno dei reparti ambulatoriali dell’ospedale universitario, nel nord del Paese, al confine con la Polonia. Repubblica Ceca, sparatoria a Ostrava: polizia sulle tracce del killer Ancora sconosciuta la dinamica della ...

